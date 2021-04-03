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Menemenspor’un ilacı Ümraniyespor

Menemenspor’un ilacı Ümraniyespor

3.4.2021

SPOR Toto Birinci Lig'e kümede kalma savaşı veren Menemenspor pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanıp rahat nefes almak istiyor. Sarı-lacivertliler pazar günü İstanbul ekibini 6. kez sahasında ağırlayacak. Menemenspor daha önce İzmir'de rakibine hiç yenilmedi. Geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, saha avantajını kullanıp Ümraniyespor'u yine eli boş göndermek istiyor. İzmir temsilcisi kalan 7 maçın 4'ünü sahasında oynayacak. Menemenspor bu sezon evinde oynadığı 13 maçta arzu ettiği başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle 13 puan topladı.

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