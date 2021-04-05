Menemen şükretti

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, evinde oynadığı maçta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. 34'te Alhassan'ın sağdan yerden ortasında Mahamadou Ba'nın şutunda top üst direkte patladı. 42'de Tayfun'un soldan kullandığı köşe atışında Rıdvan topu ön direkte aşırttı. Savunmadan seken top üst direğe çarparak kornere gitti. 54'te sağdan Murat Uslu'nun ortasında altı pasın içinde Gomis'in şutunda top kalecide kaldı. 66'da Gomis sağdan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Yerden pasında Yusuf Emre plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 75'te Omar, ortaladı Tayfun'un volesinde yaşanan karambolde Wade topu kendi ağlarına yolladı: 1-1. 80'de Okan direk kırmızı kart gördü. Maç 1-1 bitti.



RASHEED İLE OKAN YOK ALHASSAN, ISMAİL VAR

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Ümit Karan, milli aradan önce Bornova Stadı'nda Altay'a 3-0 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Karan, forvet Rasheed'i kadroya almazken sakatlığı bulunan Okan Yılmaz dün Ümraniye önünde forma giyemedi. Genç teknik adam, kritik maçta sarı kart cezası biten Alhassan ve tecrübeli hücum oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'na 11'de şans verdi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı buluna Aydın Yılmaz da kadroda yer almadı. Konuk ekipte, Menemenspor'un eski futbolcusu Ercan Coşkun da cezası yüzünden forma giymedi.



ÇOK ÖNEMLİ 3 FIRSATI KAÇIRDI

SPOR Toto 1. Lig'de tutunmak için savaş veren Menemenspor, sahasında oynadığı maçta Ümraniyespor karşısında eline gelen önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ateş hattında bulunan Akhisarspor'un Ankaraspor'a kaybettiği haftada Menemen, sahasında üç puanı cebine koysa 31 puana ulaşacak ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracaktı. Geriye düştüğü maçta 1 puanı alması da önemli. Ancak sarı-lacivertlilerde direkt forvet pozisyonunda oynamayan bir oyuncunun eksikliği gol yollarında büyük sorun teşkil ediyor. Menemen'de kanat ve orta saha oyuncularından alternatif yaratmak da ilaç olmadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ