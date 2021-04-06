Menemen umut verdi

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren Menemenspor, önceki gün sahasında aldığı Ümraniyespor beraberliği ile lige tutundu. 1-1 biten karşılaşma sonrası 1 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la puan farkını 4'e çıkardı. Ligin kalan 6 haftasında zorlu mücadelelere çıkacak Menemenspor, sergilediği futbolla taraftarına umut verdi.

ÖNCE BANDIRMA SONRA SAMSUN

SARI-LACİVERTLİLER, ligin kalan bölümünde 29. haftada Bandırmaspor ile deplasmanında mücadele ettikten sonra 30. haftada şampiyonluk adaylarından Samsunspor'u konuk edecek. 31. haftada İstanbulspor'a konuk olacak olan Menemenspor, 32. haftada küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, 33.haftada konuk olacağı Keçiörengücü karşılaşmanın ardından ligin son haftasında ise güçlü rakibi Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.