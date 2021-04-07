Menemen sahasında kayıp

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor en son oynadığı maçta evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler puanını 29'a çıkardı ve 25 puanla düşme hattında yer alan Akhisarspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. İzmir temsilcisi bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldı.

Menemenspor ligde evinde çıktığı 14 maçta 14 puan toplamayı başardı. İç sahada 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler sahadan 6 kez puansız ayrıldı. Beş mücadelede berabere kaldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Menemen ekibi kalesinde 28 gol gördü. Kümede kalmak için ter döken İzmir ekibi, cumartesi Bandırma deplasmanında puan mücadelesi verecek.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ