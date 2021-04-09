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Haberler Menemenspor Menemen’de Başkan Taklak’ın inancı tam

Menemen’de Başkan Taklak’ın inancı tam

Menemen’de Başkan Taklak’ın inancı tam

9.4.2021

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor'da başkan Hürol Taklak ligde kalacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün Başkan Taklak, "Kalan haftalarda oyuncularımız gerekli puanları alacak güce sahip. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Menemenspor bayrağı gelecek sezonda 1. Lig'de dalgalanacak. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan deplasmanda Bandırma ile karşılaşacak olan Menemen'de kart cezalısı Rıdvan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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