Menemenspor kritik sınavda

İzmir ekibi, deplasmanda 13.30’da Bandırmaspor önünde ter dökecek

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Menemenspor, bugün Bandırmaspor deplasmanında ter dökecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Kritik karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. İzmir temsilcisi son 6 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 4 puan önünde 15. sırada yer alıyor. Menemen'de cezalılar Rıdvan Koçak ile Ibrahim Alhassan Adamu forma giyemeyecek. Haftaya 38 puan ve averajla 10. durumda giren Bandırmaspor, Giresun ve Tuzla galibiyetlerinin ardından geçen hafta Balıkesirspor'a 2-1 yenildi. İki takım arasında ilk yarıdaki müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.