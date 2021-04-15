Menemen son dakikada yıkıldı

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Malok **, Orkun Aktaş **, Anıl Usta **

MENEMENSPOR: Batuhan *** - Rıdvan ** (80 Yusuf *), Furkan ***, Domgjonas ***, Emir **, Alhassan ***, Ba ***, Tayfun ** (90 Ömer ?), Mohamed *** (80 Anaane *), İsmail *** (84 Mehmet Aytemiz ?), Rasheed *** (90 Abdulkadir ?)

SAMSUNSPOR: Nurullah ** - Caner **, Veli ***, Yalçın *, Kerem **, Djedje * (78 Ferhat *), Savicevic **, Yasin *, Gökhan ** (64 Kubilay *), Hamroun * (64 Burak *), Coureur **

GOLLER: Dk. 23 Corueur, 35 Mohamed, 60 Ba, 90+4 Veli

SARI KARTLAR: İsmail, Tayfun, Rasheed (Menemenspor), Nurullah, Yalçın (Samsunspor)

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, Süper Lig hedefi olan Samsunspor'la evinde son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. 19'da Yasin Öztekin, soluna çekip vurdu, kaleci Batuhan Şen savunmadan seken topu kontrol etti. 23'te Coureur, ceza sahası içine girerek Gökhan Karadeniz'e pas attı. Kaleci Batuhan'ın boşa çıkmasının ardından Gökhan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Coureur topu yerden vuruşla boş kaleye gönderdi: 0-1. 35'te sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed'in sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Omar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

KALECİ BATUHAN BAŞARILIYDI

57'de Savicevic, ceza sahası içine girip orta şu karışımı vuruş yaptı, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 61'de İsmail Haktan, yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra kale önünde Ba'ya pas verdi, topla buluşan Ba, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1. 69'da kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Yasin şutunu attı ancak kaleci topU kornere gönderdi. 88'de Ferhat Çulcuoğlu'nun vuruşunda kaleci Batuhan topu tokatlayarak oyun alanına çevirdi. 90+4'te Kubilay'ın ortasında savunma arasında topa iyi yükselen Veli kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

ÜMİT KARAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Ümit Karan, Samsunspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Bandırmaspor ile deplasmanda oynadıkları maçta görev verdiği Yusuf Talum'u yedek kulübesine çekerken, sarı kart cezası biten Rıdvan Koçak 11'de sahaya çıktı. Yine Bandırmaspor randevusunda oynattığı Traore'yi bu kez Samsunspor maçının kadrosuna almayan Ümit Karan, orta sahada Alhassan'ı tercih etti. Berkay Samancı ve Tidjani de yedekler arasındaydı.