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Menemen’i yabancılar sırtlıyor

İzmir ekibinin ligde attığı 34 golün 21’ine yabancı futbolcuları imza attı.

Menemen’i yabancılar sırtlıyor

17.4.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor'un bu sezon skor yükünü kadrosundaki yabancı oyuncuları yüklendi. Sarı-lacivertli ekibin ligde attığı 34 golün 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti. İzmir temsilcisinde Nijeryalı Rasheed attığı 7 golle ekibinin en skorer ismi oldu. Rasheed'i 4 golle Anaane takip ediyor. Devre arasında takımdan ayrılan Kamara 3, Sikiru ise 2 gol attı. Menemenspor'un kadrosunda yer alan Omar 2, David Domgjoni, Zenke ve Mohammad Ba 1'er golle takip etti.

KÜMEDE KALMAK İSTİYORLAR
Sarı-lacivertli ekipte Türk oyunculardan orta saha Tayfun ile sağ bek Rıdvan ise 3'er golle skora en çok katkı yapan yerli isimler oldu. Hücum hattını yabancı ağırlıklı futbolculardan kuran Menemenspor son 4 haftada başarılı sonuçlar alıp kümede kalmak için mücadele veriyor. Öte yandan İstanbulspor maçı öncesi konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Kümede kalma yolunda avantaja sahibiz. Ancak işimiz henüz bitmedi. İstanbul'u yenip iyice rahatlamak istiyoruz. Hepimiz kenetlendik" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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