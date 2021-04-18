İstanbulspor - Menemenspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında İstanbulspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Menemenspor maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.