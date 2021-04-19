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Menemen ateşle oynuyor

. Lig’de ateş hattıyla arasındaki bağı koparmak isteyen Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor’dan fark yedi. İzmir ekibi, yine rahatlayamadı.

Menemen ateşle oynuyor

19.4.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalışını ilan etmek isteyen Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'a farklı mağlup oldu: 4-0. 26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada Menemen savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 29'da Abazaj'ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa Onur gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-0. 36'da Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen Tayfun direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı. 46'da Eslem'in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj'da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi. 52'de sol kanatta topla buluşan Levent, Ali Yaşar'la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki Mirkan müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 77'de Omar'ın kaptırdığı top Eslem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3'e yükseltti: 3-0. 80'de sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla skoru belirledi: 4-0.

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