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Haberler Menemenspor Menemen avantajlı

Menemen avantajlı

Menemen avantajlı

22.4.2021

TFF 1. Lig'de pazar günü sahasında küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u konuk edecek olan Menemenspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip son üç haftaya 31 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi ikili averajda kümede kalma savaşı veren Akhisar (26) ve Ankaraspor'u (23) geride bırakıyor. Menemenspor en yakın takipçisi ateş hattında bulunan Akhisarspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı, iç sahada ise rakibini 6-2'lik skorla yenmişti.

İKİLİ AVERAJDA DA ÜSTÜN
Kümede kalma savaşı veren Ankara'yı da evinde 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Olası puan eşitliğinde sarı-lacivertliler iki rakibine de ikili averajda üstün durumda bulunuyor. Hafta sonu Menemenspor evinde Eskişehirspor'u yendiği ve rakiplerinin ise puan kaybı yaşadığı takdirde sarılacivertliler kümede kalışını da ilan edecek.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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