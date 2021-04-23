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Haberler Menemenspor Yönetim takımı yalnız bırakmıyor

Yönetim takımı yalnız bırakmıyor

Yönetim takımı yalnız bırakmıyor

23.4.2021

TFF 1. Lig'de pazar günü sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek olan Menemenspor'da kritik maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibini mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj sağlamak isteyen sarı-lacivertli kulüpte yönetim takımı hiç yalnız bırakmıyor. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Başkan Kazım Hürol Taklak ve futbol şube yönetimi, teknik heyet ve oyuncularına destek veriyor. Onursal Başkan Tahir Şahin'in geçtiğimiz gün gerçekleşen antrenman öncesinde yaptığı toplantıda, takıma güvenlerinin tam olduğu belirttiği öğrenildi.
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