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Menemen’de Aydın sevinci

Sarı-lacivertli ekipte iyileşen deneyimli hücum oyuncusu görev verilmesini halinde forma giyebilecek

Menemen’de Aydın sevinci

24.4.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor'da Aydın Yılmaz sevinci yaşanıyor. Devre arasında sarılacivertli ekibin kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalmıştı. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen başarılı futbolcunun Eskişehirspor önünde maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yarın evinde Eskişehirspor'u yenerek kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefliyor. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Eskişehir'in haftalar önce küme düşmüş bir takım olsa da saygıyı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

KARAN: KAZANMAK ZORUNDAYIZ
SADECE kendi işlerine odaklanacaklarını belirten Karan, "Bitime 3 maç kala 5 puanlık bir fark bulunuyor. Elbette matematiksel olarak hiçbir şey bitmedi ama ajantajımızı da koruyacağız. Bu takım 1. Lig'de kalacak" dedi.

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