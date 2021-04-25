Kritik pazar

TFF 1. Lig'de bugün çok kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'e çıkma ve kümede kalma mücadelesinde büyük heyecan yaşanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta 6. sırada bulunan Altınordu lider Giresunspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, güçlü rakibini yenerek Play-Off hattındaki yerini garantilemek istiyor. Giresunspor'un puan kaybı halinde ilk iki yarışı büyük bir heyecana sahne olacak. 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay ise deplasmanda kümede kalma savaşı veren Akhisarspor'a konuk olacak. İlk iki şansı bulunan siyah-beyazlılar maçı kazanıp ilk iki yarışından kopmak istemiyor.

MAÇLAR DÖNÜŞÜMLÜ

Akhisarspor'un ise kazanmaktan başka çaresi yok. Akigo, puan kaybeder, Menemenspor ise haftayı 1 puanla kapatırsa yeşil siyahlı Manisa temsilcisi TFF Birinci Lig'e mendil sallayacak. Haftaya 31 puanla 15. sırada giren Menemenspor ise bugün kendi evinde Eskişehirspor'u ağırlayacak.

HABER BEKLEYECEK

Sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, kendi evinde haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Es-Es'ten puan alıp, Akhisarspor-Altay karşılaşmasından gelecek haberi bekleyecek. Akigolar bu maçta takıldığı takdirde Menemenspor Birinci Lig'de kalışını ilan edecek. Tüm karşılaşmalar saat 20.30'da başlayacak. Maçlar TRT Spor'dan dönüşümlü yayınlanacak.

ALTINORDU LİDERİ AĞIRLIYOR

TFF 1. Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak ilk 6'daki yerini tehlikeye atan Altınordu bugün sahasında lider Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek.