Menemenspor'dan suni çim isyanı

TFF Birinci Lig'de son iki haftaya ateş hattının üzerindeki Akhisarspor'un 5 puan önünde giren Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, kritik Ankara Keçiörengücü maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin maçlarını oynadığı Aktepe Stadı'nın suni çim olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Ülkemizin her yerinde harika çimler yetişiyor. Özellikle kalitesiz ve yapay çimler sporcu sağlığı için büyük tehlike arz ediyor. Federasyonun bunun standartlarını kontrol edip sıkı bir şekilde denetlemesi lazım. Altyapılar da suni çim olabilir ancak üst liglerde suni çim olmamalı. Her şeyden önce sağlığı göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

SABIRLI OLACAĞIZ

Son iki haftaya önemli bir avantajla girdiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan, "Ankara deplasmanından alacağız bir puan bizim kümede kalmamızı son hafta öncesi garantileyecek. Rakibimiz, Akhisar'ın lider Giresunspor önündeki maçını düşünmeden elimizdeki avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Ankara da önünde son düdüğe kadar sabırlı ve disiplinli bir şekilde sahada mücadele edip İzmir'e mutlu ve kalmayı garantileyen bir ekip olarak dönmek için savaşacağız" diye konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ