Menemen’de mutlu son

TFF 1. Lig'de sezonun büyük bölümünde kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor bitime 1 maç kala hedefine ulaştı. Deplasmanda Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup olmasına rağmen rakibi Akhisarspor'un Giresunspor'a yenilmesiyle ligde kalışını resmen ilan eden sarı-lacivertliler kümede kaldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Karan, "Menemenspor ile kümede kalmanın haklı sevincini yaşıyorum. Göreve başladığımızda, spor kamuoyunda takımın kesin küme düşeceği görüşü ağırlıktaydı. Ekibimle, başkanımız Tahir Şahin ve yönetim kuruluyla elele vererek gece gündüz demeden, tüm olumsuzluklara rağmen çok ama çok çalıştık inandık ve başardık. Karakterli oyuncu grubuyla arkadaşlık ve güven ortamı oluşturduk ki mücadeleden asla vazgeçmeyen ve ellerinden gelenin en iyisini, son dakikaya kadar sahaya yansıtan futbolcularımı da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.