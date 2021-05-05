G.Saray da olsa farketmez

TFF 1. Lig'de maratonun son haftasında pazar günü şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçta Adana Demirspor'u konuk edecek olan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen ve son haftaya rahat bir konumda çıkacak olan Karan, Süper Lig yarışının kendilerini ilgilendirmediğini vurguladı.

CANLA BAŞLA SAVAŞACAĞIZ!

KARAN, "Ben ve oyuncularım her maçı kazanmak için oynar. Ben Galatasaraylıyım. Ancak karşıma Galatasaray gelsin onları da yenmek için canla başla mücadele ederim. Hiçbir futbolcum kaybetmek için sahaya çıkmaz. Adana Demirspor maçını kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Eksiklerimiz var ama kim oynarsa oynasın Menemenspor formasının hakkını verecektir" dedi. Süper Lig yarışının nefes kestiği TFF 1. Lig'de son haftaya lider Adana Demir, ikinci Giresunspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor aynı puanla girdi.