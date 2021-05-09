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Haberler Menemenspor Kazımcan 5 yıl daha

Kazımcan 5 yıl daha

Kazımcan 5 yıl daha

9.5.2021

ALTAY, altyapısında yetişen 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş'ın Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Kariyerinde TFF
1. Lig'de 6 maçta forma giymesine rağmen altyapı ve U17 Milli Takım'daki performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan Kazımcan'a Fransa'dan Lens talip olmuştu. Kazımcan'ı Gent ve Lille'in de takip ettiği öğrenildi. Genç futbolcu gibi Altay'da yetişen Cenk Özkacar, geçen yaz Lyon'a transfer olmuştu.
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