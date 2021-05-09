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Haberler Menemenspor Ümit Karan’a virüs şoku

’a virüs şoku

Ümit Karan’a virüs şoku

9.5.2021

MENEMENSPOR, Adana Demirspor'la oynayacağı rakip için şampiyonluk finali niteliğindeki son hafta maçı öncesi korona virüs şokuyla sarsıldı. Maç öncesi yapılan testlerde 42 yaşındaki teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda korona virüse rastlandı. PCR testleri pozitif sonuçlanan isimler 10 günlüğüne izolasyon altına alındı. Karan, bugün takımın başında sahaya çıkamayacak. Genç teknik daha önce de korona virüse yakalanmış ve çok da ağır geçirdiğini belirtmişti
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