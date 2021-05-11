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Menemen’de yabancı krizi

Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda 8 yabancıdan 6’sı sorun çıkartarak son maçlar öncesi takımdan ayrıldı

Menemen’de yabancı krizi

11.5.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı garantiledikten sonra sezonun son haftasında bu maçla adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Menemenspor'da yabancı futbolcular kriz yarattı. Kadrosunda Mohamed, Ba, Alhassan, Domgjonas, Anaane, Traore, Rasheed ve Zenke gibi oyuncuları bulunan sarı-lacivertlilerde sadece 2 futbolcu kadroda yer aldı.

Mohamed sakatlığı yüzünden maçta forma giyemezken, Domgjones ve Ba ülkelerine gitti. Alhassan'ın ise süresiz kadro dışı kaldığı Menemenspor'da Rasheed ve Anaane'nin sakatlıklarını bahane edip oynamadığı ileri sürüldü. Adana Demirspor karşısında sadece Zenke ve Traore kafilede yer aldı. İki oyuncudan Zenke maça 46'ncı dakikada dahil olup 1 gol attı. Traore ise şans bulamadı. Menemenspor, karşılaşma öncesi 42 yaşındaki teknik direktör Ümit Karan'ın koronavirüse yakalanmasının şokunu yaşamıştı.

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