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Haberler Menemenspor Menemen’de Karan belirsiz

’de Karan belirsiz

Sarı-lacivertli ekibi kümede tutan genç teknik adam, yönetimle masaya oturacak

Menemen’de Karan belirsiz

13.5.2021

1. Lig'de 17. haftada Menemenspor'un başına geçen teknik direktör Ümit Karan'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği henüz netlik kazanmadı. İzmir ekibinin alternatifi az kadrosunda 18 maça çıkan ve topladığı 18 puanla ligin bitimine iki hafta kümede kalmayı garantiledi. Menemen'in kümede kalmasında önemli pay sahibi olan Karan ile yönetimin bayram sonrasında bir araya gelecek. Ümit Karan'ın yeni sezonda korkulu rüya görmeyecek ve Play-Off'u zorlayacak bir kadro kurulmasını yönetime sunacağı öğrenildi. Teknik adam olarak Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibinde görev yaptıktan sonra Türkiye'deki ilk deneyimini Menemenspor'da yaşayan Ümit Karan gösterdiği performansla bir çok TFF 1. Lig ve yurt dışından kulübünde radarına girdi. Karan ve sarı-lacivertli yönetimin yapacağı zirve toplantısı sonrası tarafların kararı merakla bekleniyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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