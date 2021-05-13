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Haberler Menemenspor Menemenspor'da gözler Ümit Karan'da

Menemenspor'da gözler 'da

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör 'ın geleceğinin Ramazan Bayramı'nın ardından netleşeceği bildirildi.

Menemenspor'da gözler Ümit Karan'da
DHA

13.05.2021, 12:29

Onursal Başkan Tahir Şahin'in önümüzdeki hafta Karan'la masaya oturacağı ifade edilirken, genç teknik adamın yönetimden üst sıralara oynayacak bir kadro isteyeceği vurgulandı.

Ümit Karan'ın yeni sezonda tekrar küme düşme stresi yaşamak istemediğini Taner Şahin'e söylediği bildirildi. Ancak bütçe konusunda sıkıntılar yaşayan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Menemenspor'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok yabancı oyuncusu ülkesine döndü.

Menemenspor'da yabancı krizi

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