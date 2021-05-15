Menemenspor’u Tayfun terletecek

TFF 1. Lig'de iki sezondur mücadele eden Menemenspor'da gözler takım kaptanı Tayfun Aydoğan'a çevrildi. Sarı-lacivertli formayla 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve 1. Lig'de de başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcunun 31 Mayıs 2021 sözleşmesi sona eriyor. İzmir ekibinin kümede kalmasında önemli katkı koyan oyuncuların başında gelen Tayfun Aydoğan ile sarı-lacivertli yönetimin ilerleyen günlerde masaya oturması bekleniyor. TFF 1. Lig'den bir çok talibi olan Tayfun'un uzun yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpteki kaderi önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak. Tayfun Aydoğan bu sezon 34 karşılaşmada 4 gol kaldedip 3 golün de asistini yaptı. Futbolcu, Menemenspor formasıyla 1. Lig'de sahaya çıktığı 64 müsabakada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.