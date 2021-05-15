  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemenspor’u Tayfun terletecek

’u Tayfun terletecek

ekibinde, sözleşmesi biten Tayfun ile yönetim masaya oturacak.

Menemenspor’u Tayfun terletecek

15.5.2021

TFF 1. Lig'de iki sezondur mücadele eden Menemenspor'da gözler takım kaptanı Tayfun Aydoğan'a çevrildi. Sarı-lacivertli formayla 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve 1. Lig'de de başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcunun 31 Mayıs 2021 sözleşmesi sona eriyor. İzmir ekibinin kümede kalmasında önemli katkı koyan oyuncuların başında gelen Tayfun Aydoğan ile sarı-lacivertli yönetimin ilerleyen günlerde masaya oturması bekleniyor. TFF 1. Lig'den bir çok talibi olan Tayfun'un uzun yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpteki kaderi önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak. Tayfun Aydoğan bu sezon 34 karşılaşmada 4 gol kaldedip 3 golün de asistini yaptı. Futbolcu, Menemenspor formasıyla 1. Lig'de sahaya çıktığı 64 müsabakada 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor’u Tayfun terletecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.