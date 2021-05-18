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Haberler Menemenspor Menemenspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

'da dönemi sona erdi

, Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karan ve ekibine teşekkür edildi.

Menemenspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi
İHA

18.05.2021, 16:33

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, geçtiğimiz sezonun ortalarında 1.5+1 yıllığına anlaşarak görev getirdiği Teknik Direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp ayrılığı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

Ümit Karan: 'Menemenspor'la yol ayrımına geldik'

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