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Haberler Menemenspor Menemenspor’da Serkan imzaladı

’da Serkan imzaladı

Menemenspor’da Serkan imzaladı

20.5.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da dış transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, kendi altyapısında yetişen ve son olarak 24Erzincanspor'da forma giyen Serkan Yola ile sözleşme imzaladı. İzmir ekibinde yetişen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu kariyerinde 70 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yapma başarısını gösterdi. Serkan Yola'nın imza töreninde Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Altyapımızdan yetişen Serkan Yola'nın ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman belirttiğimiz gibi geleceği inşaya çalışıyoruz. Serkan'ın da yuvasında başarılı olacağına inancımız tam" dedi.
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