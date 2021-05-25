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Menemenspor Laleci ile anlaştı

Sarı-lacivertliler eski teknik direktörü ile anlaştı

Menemenspor Laleci ile anlaştı

25.5.2021

TFF Birinci Lig'de ikinci sezonunu geride bırakan Menemenspor, teknik direktör sorununa çözüm buldu. Sezon biter bitmez Ümit Karan'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaşma sağladı. Menemen yönetimi Laleci ile her konuda el sıkışırken, iş resmi imzaya kaldı. Menemenspor'da yıllarca top koşturup takım kaptanlığı yapan Laleci önceki sezona sportif direktör olarak başladı.
O dönemdeki teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından dümene geçen Laleci, bu sezon ise ilk 16 maçta görev yaptıktan sonra kulüple vedalaşmıştı. Tekrar yuvaya dönen Cenk Laleci mutlu olduğunu söyledi.

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