Menemen’de karar zamanı

TFF Birinci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrılmasından sonra yönetim arayışlarına hız verdi. İlk olarak takımın eski teknik patronu ve sarı-lacivertli kulübün eski takım kaptanlarından Cenk Laleci ile görüşen kurmaylar daha sonra rotasını Erman Güraçar'a çevirdi.

Bu sezon 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'da son 13 maçta gösterdiği başarılı performansla son sırada aldığı kulübü kümede tutarak göz dolduran 46 yaşındaki teknik adamın Menemen yönetimiyle masaya oturduğu öğrenildi. Erman Güraçar, teknik adam olarak Ayvalıkgücü, Somaspor, Halide Edip Adıvar, Kırıkkale Büyük Anadolu ve son olarak Niğde Anadolu FK kulüplerini çalıştırdı. Sarı-lacivertli yönetimin bu iki genç teknik adamdan biriyle en kısa zamanda anlaşıp imza attırması bekleniyor.



RASHEED VE MOHAMED KALIYOR

Menemenspor, yabancı futbolcuları Ibrahim Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutmak için kolları sıvadı. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden diğer yabancı oyuncuları Domgjonas, Ba, Traore, Anaane, Kamara ve Sikiru ile yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde, bu iki ismi kesinlikle kaybetmek istemediği öğrenildi. Menemenspor'un devre arası gelen golcü Simon Zenke'yi de yeni sezonda kadroda tutmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin bir hafta içinde Rasheed ve Mohamed'e olan alacaklarını yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı.

21 yaşındaki Rasheed, 25 maçta 8 gol attı, 24 yaşındaki Mohamed ise 14 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.