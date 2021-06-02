Menemenspor’un gözdesi Rasheed

TFF 1. Lig'de kümede kalmaya başaran Menemenspor'da yönetim yeni sezon öncesi teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar gündemindeki hocalar ile görüşürken, kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed'e bir çok kulübün listesinde yer alıyor. Sarılacivertli ekibin genç santraforunun, TFF 1. Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor ve Boluspor'un radarında olduğu öğrenildi. Menemenspor'un amatör kümeden kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

YÖNETİM SONRA KARAR VERECEK

Sarı-lacivertli yönetimin önceliğinde teknik adam bulmak olduğu, bünyesinde bulunan oyunculara gelen teklifleri göreve gelecek hocanın belli olmasından sonra yöneleceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde TFF 1. Lig'de 32 müsabakada forma giyen Rasheed 8 gol atarken üç asist yaptı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ