Menemen’de ayrılık vakti

TFF 1. Lig'de geçen sezon zorlukla kümede kalmayı başaran Menemenspor'da yönetim teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Sarılacivertli ekipte dört önemli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. İzmir ekibinde, sağ bek Rıdvan Koçak, kanat oyuncusu Aydın Yılmaz, forvet Simon Zenke ve kaleci Fatih Demirlek'in sözleşmeleri sona erdi. Devre arasında takıma katılan Aydın Yılmaz ile yolların kesin olarak ayrıldığı öğrenildi. Kaleci Fatih Demirlek ve Simon Zenke'nin geleceği ise belirsiz.

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte forma giyen ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda da yer alan Rıdvan Koçak ile de yönetimin masaya oturması bekleniyor. Yönetimin, deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

Başarılı oyuncu geçen sezon sağ bek bölgesinin dışında stoper, ön libero ve sağ açık pozisyonlarında yer aldı.

TEKNİK BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrılmasından sonra yönetim henüz yeni bir hocayla anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertli kurmaylar eski teknik direktörleri Cenk Laleci ve en son 2. Lig ekibi Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde görev yapan Erman Güraçar ile görüştü. İzmir kulübünün bu iki isim arasında seçim yapması bekleniyor. Listesinde bir çok adayın olduğu Menemenspor'da ilerleyen günlerde Güraçar ve Laleci arasında seçim yapması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ