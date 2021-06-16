Manisa Futbol’dan Mouandilmadji atağı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan kurmaylar gözünü Portekiz'e çevirdi. Manisa temsilcisi, geçen sezon Porto'nun B takımında takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki Çad'lı golcü Marius Mouandilmadji'yi listesine ekledi. Ülkesinin Gazelle kulübünde futbola başlayan Marius Mouandilmadji, daha sonra Kamerun'un Cotonsports kulübüne transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 300 bin Euro olduğu belirtildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ