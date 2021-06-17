Menemen David Egbo’nun peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Son olarak Göztepe'den orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler ABD'de Vancouver Whitecaps forması giyen David Egbo'ya transfer teklifi götürdü. Forvette görev yapan Nijeryalı'yı İzmir'e davet eden kurmayların önümüzdeki hafta Egbo ile masaya oturacağı kaydedildi. Menemenspor'un Japonya'nın Tokyo Verdy ekibinde oynayan Japon ortasa oyuncusu Mizuki Arai için de temasları sürüyor. Bu arada yönetim daha önce prensipte anlaştığı Nazilli Belediyespor'dan Polat Güren ile Sinan Akgöl'le sözleşme imzaladı.

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