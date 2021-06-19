Menemen Melih ile imzaladı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yaklaşık 1 ay önce renklerine bağladığı Melih Kılıç transferini resmen açıkladı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Mardin Fosfatspor'da 31 karşılaşmaya çıkan santrfor Melih, İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinin büyük bölümünü Bölgesel Amatör Lig'de geçiren 27 yaşındaki forvet, yeni sezonda ilk kez 1'inci Lig'de boy gösterecek.

BEŞİNCİ TRANSFERİ OLDU

Ümit Karan'ın takımın başından ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine yeniden Cenk Laleci'yi getiren sarı-lacivertliler transferde daha önce Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgöl ve stoper Polat Güren, Edirne Belediyespor'dan eski stoperi Mazlum Demir ve Göztepe'den kiralık olarak sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile sözleşme imzalamıştı.