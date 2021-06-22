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Haberler Menemenspor Menemenspor’da Zubanovic iddiası

’da Zubanovic iddiası

Menemenspor’da Zubanovic iddiası

22.6.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor transfer döneminde şimdiye kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalarken, yurt dışında da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Bosna Hersek'in Velez Monstar takımında forma giyen Faris Zubanovic'i listesine aldı. Geçen sezonun ilk yarısında Tuzlaspor'da da forma giyen futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğu ifade edildi. Zeljeznicar altyapısından yetişip Fremad Amager'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Tuzla'dan Velez'e transfer oldu. Zubanovic, Velez'de 6 karşılaşmada forma giydi.
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