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’da ısrarı

Menemenspor’da Yusuf Talum ısrarı

30.6.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Menemenspor, iki sezondur Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talum'u yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin genç sağ beki 1 sene daha kiralamak için Göztepe ile görüşmelere başladığı bildirildi. Göztepe'den orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu da kiralayan Menemenspor'un sarı-kırmızılılardan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Göztepe'nin alt yapısından yetişen 19 yaşındaki Yusuf, geçen sezon 1. Lig'de 29 maçta forma giyip 1 de asist yaptı.
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