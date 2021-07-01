Menemenspor'da hedef Mejias

Menemenspor, geçen sezon Ankaraspor’un kalesini koruyan Tomas Mejias’ın peşine düştü

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, kaleci transferi için arayışlarına hız verdi. İzmir ekibinin genç teknik patronu Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda geçen sezon 1. Lig'de küme düşen Ankaraspor'un İspanyol 1 numarası Tomas Mejias'ı listesine ekledi. 32 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı bildirildi. İspanya devi Real Madrid altyapısında yetişen Mejias Middlesbrough, Vallecano, Omonia Nicosia ve Dinamo Bucarest'te oynadıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'a geldi. Mejias, Başkent ekibinde 17 maça çıktı. Başarılı eldivenin çabaları Başkent ekibinin kümede kalmasına yetmedi