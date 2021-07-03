Menemen hareketli

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor transferde hız kesmiyor. Dış transferde daha önce eski oyuncuları orta saha Serkan Yola, sol bek Mazlum Demir, Mardin Fosfat'tan forvet Metin Kılıç, Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgül ile stoper Polat Gören, Göztepe'den kanat Batuhan Kırdaroğlu'na resmi imzayı attıran sarı-lacivertliler iki futbolcuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi, Almanya'nın Rot Weib Koblent ekibinden 25 yaşındaki gurbetçi forvet Ahmet Sagat'ı renklerine kattı. İki ayağını birden kullanabilen 25 yaşındaki golcü oyuncu, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ahmet daha sonra Dynamo Dresden, Rathenow, Berliner, Luckenwalde ve Babelsberg 03 kulüplerinde görev yaptı.

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İzmir temsilcisi ayrıca geçen sezonun ikinci yarısını Ankaraspor'da geçiren eski oyuncusu Sikiru ile anlaşma sağladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun bugün İzmir'e gelerek takımın kampına katılması bekleniyor.