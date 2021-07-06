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’un kozu taraftarı

Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci: “Bu sezon flaş transferimiz dolu tribünler olacak. Onlarla coşacağız”

Menemenspor’un kozu taraftarı

6.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da genç teknik patron Cenk Laleci bu sezon en önemli transferlerinin taraftarları olduğunu belirtti. Laleci, "Geçtiğimiz yıl onlardan ayrı kaldı. Bu sezon en önemli itici gücümüz tribünde yerini alacak. Yeni sezon öncesi en önemli kozumuz yanımızda olacak. Onlarla geçtiğimiz yıllarda bütün olduğumuzda neleri başardığımızı çok iyi biliyoruz. Camiamıza ve taraftarımıza yakışan bir ekip olup onların keyif alacağı bir futbol oynayacağız. Onlarla coşağız" şeklinde konuştu.

FARK YARATACAĞIZ
Mali olarak üst seviye bir takım kurmayacaklarının belirten Laleci, "Herkes bizi zayıf görüyor olacak ama yanılacaklar. Çok gol atan ve son düdüğe kadar savaşan bir takım olacağız. Skor ne olursa olsun taraftarımızın alkışlayacağı bir Menemen olacağız. Oyuncularımız kötü oynayabilir ancak mücadeleyi asla bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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