Menemenspor Alican Özfesli’nin peşine düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bonservisi Başakşehir'de olan ve geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Alican Özfesli'yi renklerine katmak istiyor. Merkez orta sahada görev yapan, Altınordu'da yetişen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul ekibinin yönetimiyle temasa geçtiği öğrenildi.

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