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Haberler Menemenspor Menemenspor Alican Özfesli’nin peşine düştü

’nin peşine düştü

Menemenspor Alican Özfesli’nin peşine düştü

7.7.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bonservisi Başakşehir'de olan ve geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Alican Özfesli'yi renklerine katmak istiyor. Merkez orta sahada görev yapan, Altınordu'da yetişen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul ekibinin yönetimiyle temasa geçtiği öğrenildi.
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