Menemen’de hedef Pala

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da kurmaylar teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarılacivertliler, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un genç orta sahası Mithat Pala'nın peşine düştü. Karadeniz ekibinin bünyesinde yer alan 20 yaşındaki futbolcu 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç orta sahayı kiralamak için hamle yapmayı planlıyor. Kurmayların, 20 yaşındaki Mithat Pala'nın kulübüyle temasa geçerek transferi en kısa sürede bitirmek için harekete geçmesi bekleniyor.

SÜPER LİG TECRÜBESİ BULUNUYOR

SAKARYA Demir'de futbola başlayan Mithat geçtiğimiz sezon 3. Lig'de Pazarspor'da forma giydi. Menemen'in ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncu, Süper Lig'de 6 karşılaşmada şans buldu. 3. Lig'de görev yaptığı 24 mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 golün pasını verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ