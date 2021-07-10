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Haberler Menemenspor Hedef Aosman

Hedef Aosman

Menemenspor, Suriyeli 10 numara Aias Aosman’ı renklerine katmak istiyor.

Hedef Aosman

10.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor 22 Temmuz'da başlayacak Afyonkarahisar kampı öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulübün oyun kurucu pozisyonunda listesinde Türkiye'de Adana Demirspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de oynayan Suriyeli Aias Aosman'ın olduğu öğrenildi. Yunanistan ekibi Ionikos Nikeas'ta görev yapan 26 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi. Deneyimli oyuncu, 1. Lig'de 39 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. Kariyerinde görev yaptığı toplam 306 maçta 63 kez rakip fileleri havalandırdı ve 31 golün de pasını verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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