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Menemen’den yakın takip

ekibi, geçen sezon Hatay’a giden eski oyuncusunu kiralıyor

Menemen’den yakın takip

11.7.2021

TFF 1. Lig'de gelecek sezon sıkıntı yaşamamak isteyen Menemenspor, dış transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, golcü transferinde gündemine eski oyuncusu Mohammed Kamara'yı aldı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekibi Hatayspor'a bonservis bedeliyle transfer olan Liberyalı 23 yaşındaki forvet oyuncusu sarılacivertli ekibin gündemine geldi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin, Kamara'nın ismini yönetime verdiği ve kiralanması için de girişimlere başlandığı öğrenildi.

GEÇEN YIL AMERİKA'DAN GELDİ
Menemenspor'a geçen sezon başında La Galaxy'nin ikinci ekibinden transfer olan Liberyalı golcü, İzmir'de 10 lig maçında 3 gol atıp, 1 asist üreterek dikkat çekmişti. Hatay formasıyla ise Süper Lig'de 21 maça çıkan ve 669 dakika sahada kalan futbolcunun kiralanmasına Güney ekibinin de sıcak baktığı belirtildi.

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