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Menemen transferde hareketli

ekibi, Adanaspor’dan Ergin ve Boşnak Delimedjac’la ilgileniyor

Menemen transferde hareketli

13.7.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, golcü arayışlarını hızlandırdı. Adana Demirspor'dan eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile temasa geçen sarı-lacivertliler, listesine iki aday daha ekledi. Yönetim, son olarak Sırbistan temsilcisi Novi Pazar forması giyen 21 yaşındaki Mirza Delimedjac'a kancayı taktı.

İZMİR'E HİÇ YABANCI DEĞİL
Genç oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Delimedjac'tan cevap beklendiği ifade edildi. Ayrıca yönetim, alternatif olarak da geçen sezonu Adanaspor'da geçiren 34 yaşındaki Ergin Keleş'e de kancayı taktı. Ergin, İzmir'de Göztepe, Altay ve Altınordu formalarını da terletmişti. Sarı-lacivertlilerin Samed, Delimedjac ve Ergin'den en az ikisini kadrosuna katması bekleniyor.

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