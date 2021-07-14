Menemen 10’un peşinde

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da yönetim 10 numara pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde geçen sezon Adanaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Umut Sözen'in olduğu öğrenildi. İzmir doğumlu olan başarılı futbolcunun, Adana ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Deneyimli oyuncunun bonservis sorunu bulunmuyor. Menemensporlu kurmayların en kısa sürede Umut Sözen ile temasa geçmesi bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu aynı zamanda önlibero ve merkez orta saha olarak da oynuyor. Futbola Altay'ın altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Aykut Kocaman'ın raporuyla Ankaraspor'a transfer olmuştu.

SIĞIRICI İLE ANLAŞTI

Umut, kariyerinde Ankaragücü, Kayseri, Manisa, Karabük, Adana Demir, Altınordu, Gençlerbirliği, Fethiye, Sakarya ve Adanaspor'da görev yaptı. Profesyonel olarak sahaya çıktığı 183 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. Öte yandan Menemen, Altınordu'dan ayrılan stoper Mehmet Enes Sığırcı ile el sıkıştı.