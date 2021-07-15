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Haberler Menemenspor Menemenspor’da Sikiru dönmüyor

Menemenspor’da Sikiru dönmüyor

Menemenspor’da Sikiru dönmüyor

15.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, ligin ikinci yarısında Ankaraspor forması giyen eski oyuncusu Sikiru Olatunbosun'u tekrar kadrosuna katmak istiyordu. Nijeryalı kanat oyuncusuyla İzmir'de görüşen sarı-lacivertliler anlaşma sağlayamadı. Türkiye'de ilk kez Menemenspor'da forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu kendisine önerilen ücreti az bulduğu bildirildi. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Sikiru bizim Türkiye'ye getirdiğimiz bir futbolcu. Teklifimizi ne yazık ki beğenmedi, yolu açık olsun. Kendisine takım arıyor. Genç isimlerden kurulu mücadeleci bir takım kurmak için çalışıyoruz" dedi.

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