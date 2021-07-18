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Haberler Menemenspor Menemen’den Himmet atağı

Menemen’den Himmet atağı

Menemen’den Himmet atağı

18.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da yönetim dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde geçen sezon 1. Lig'de ilk 2'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Giresunspor'un kanat oyuncusu Muhammed Himmet bulunuyor. İzmir ekibinin teknik patronu Cenk Laleci'nin kadrosunda ısrarla görmek istediği kanat oyuncusu için yönetimin temaslarına hız verdiği öğrenildi. Giresunspor ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan futbolcuyla, Menemenspor yönetiminin pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Muhammed Himmet daha sonra Denizlispor, Kırıkhanspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve son iki sezonda Giresunspor forması giydi. Deneyimli oyuncu, kariyerinde sahaya çıktığı 139 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı ve 12 golün hazırlayıcısı oldu. Menemenspor'da yönetim, kanat, 10 numara pozisyonu, forvet ve kaleye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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