Menemen’de Bihorac sesleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, savunma hattına takviye yapmak için rotasını Sırbistan'a çevirdi. İzmir temsilcisi, Kabel Novi Sad kulübünde forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Bihorac ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler deneyimli oyuncuyu İzmir'e davet etti. Faruk Bihoroc'in en kısa sürede İzmir'e gelerek kampa takılması bekleniyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda alınan 25 yaşındaki Faruk Bihoroc, stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Novi Pazar altyapısında yetişen Faruk geçen sezonun ikinci yarısında Kabel Novi Sad kulübünde görev yaptı.