Menemenspor takmadı

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybederken, teknik direktör Cenk Laleci sonuca takılmadıklarını söyledi.Antalyaspor'un kaliteli ve iyi bir takım olduğunu dile getiren Laleci, "Özel maçlarda alınan galibiyet ya da yenilgiler kriter değildir. Biz eksikliklerimizi gördük. Antalyaspor'a karşı iyi işler de yaptık. Önemli olan artılarımızı ve eksilerimizi değerlendirip takım olabilmek" dedi. Menemenspor'un maçtaki tek golünü yeni transferi Ahmet Sagat attı. Laleci, "Eksiklerimizi kapatıp sezona hazır girmek istiyoruz. Ayrıca genç ve gelecek vaad eden futbolcularımız da kadromuzda yer alıyor. Menemen yine vitrin olacak" dedi.

ÜÇ TAKVİYE DAHA GÜNDEMDE

Menemenspor yeni sezon öncesinde üç takviye daha gerçekleştirecek. Hazırlıkların çok verimli sürdüğünü dile getiren teknik direktör Cenk Laleci, "Şu ana kadar bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza dahil ettik. Lig başlayana kadar 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sağ ve sol kanat için görüşmelerimiz var, bir de stoper istiyoruz" diye konuştu.