Menemen’de rota Okan

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, savunma hattına takviye yapmak için gözünü Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Preuben Münster ekibinden 22 yaşındaki Okan Erdoğan'ı radarına aldı. İzmir ekibinin, genç gurbetçiyle her konuda anlaştığı öğrenildi. Okan Erdoğan, geçen sezon başında Menemenspor'un transfer ettiği ve devre arasında Altınordu'ya sattığı Şeref Özcan ile eski takım arkadaşı. Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan Ömer Erdoğan, Blument, Weyhe, Nordwest. Oldenburg ve son olarak P.Münster'de forma giydi. Kariyerinde görev yaptığı 150 karşılaşmada 4 gol atıp 4 asist yaptı.

KUBAN ALTUNBUDAK'I KİRALADI

Sarı-lacivertliler, Altay'dan savunma oyuncusu Kuban Altunbudak'ı kiraladı. Süper Lig ekibi Altay'la ilk etap idmanlarına katılıp, Erzurum kampına götürülmeyen Kuban, geçen sezon kiralık olarak 2. Lig'de 1922 Konyaspor'da görev aldı. 19 yaşındaki defans oyuncusunun, Menemenspor'un Afyon kampına katıldığı bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ