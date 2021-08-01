Menemen’de arayış sürüyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da sürdürüyor. İzmir ekibinin, kaleci, stoper, sağ ve sol kanat ile forvete transfer yaparak kadrosunu şekillendirmek istiyor. Menemenspor'un temasta olduğu bazı oyuncuların bonservis sorunları olduğu için henüz imza attıramadığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin geniş bir listeye sahip oldukları ve görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ERSOY: TEMASLAR SÜRÜYOR

Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, kulüp bünyelerine en uygun en doğru isimleri kadrolarına katmak için temaslarının sürdüğünü belirtti. Teknik direktörleri Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdürdüklerine belirten Ersoy, "Yönetim kurulumuz yoğun bir şekilde arzu ettiğimiz oyuncuları kadromuza katmak için çalışıyor. Menemenspor bulunduğu her ligde hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulüp olmuştur. Misyon doğrultusunda transfer yapacağız" dedi.