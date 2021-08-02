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Menemen’de rota İsmail

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i kiralamak için harekete geçti.

Menemen’de rota İsmail

2.8.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, listesine Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i ekledi. İzmir kulübünün teknik direktörü Cenk Laleci'nin Gölcükspor'da oynarken İsmail'i transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Laleci'nin yeni sezonda da İsmail Yüksek'i kadrdosunda düşündüğü ve Menemenspor'un 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı vurgulandı. Gölcükspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kanarya'da forma şansı bulamayan 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu geçen sezon Balıkesir ve A.Demir'de kiralık olarak görev yaptı.

CENK LALECİ ISRARLA İSTİYOR
MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci'nin ısrarla alınmasını isteği İsmail Yüksek için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi. Merkez orta saha, 10 numara ve ön liberoda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 70 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 golün pasını verdi.

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